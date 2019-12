AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-09 01:46:40

[CES 2018] Nye Hisense-fjernsyn får også Google Assistant

Consumer Electronic Show 2018 er godt undervejs. Hisense har haft særlig travlt under det populære event.

Consumer Electronic Show 2018 er godt undervejs. Hisense har haft særlig travlt under det populære event.

Hisense har - under Consumer Electronic Show 2018 – løftet sløret for to nye fjernsyn: Hisense H10E og Hisense H9E Plus.

For få dage siden kunne Hisense desuden bekræfte, at begge modeller ankommer med Amazons digitale assistent ved navn Alexa.

Nu er der så landet en ekstra lille overraskelse på bordet. Det viser sig nemlig, at begge modeller også ankommer med Google Assistant. Det er blevet oplyst under Consumer Electronics Show 2018.

Hisense H10 og Hisense H9E Plus, der begge bliver drevet af Android TV, vil få hver deres fjernbetjening, hvorpå en special-designet Google Assistant-knap vil være at finde.

Det vides endnu ikke, hvornår de nye modeller vil ramme butikkerne i Europa. I første omgang bliver de i løbet af de næste par måneder udgivet i USA.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.