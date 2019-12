AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 14:02:54

[CES 2018] Samsung starter masseproduktionen af deres nye 2nd generation 8GB HBM2 chips, kodenavn Aquabolt.

Modsat første generation Samsung HBM2, kodenavn Flarebolt, som peaked ved 2.0Gbps, vil de nye Samsung 8GB HBM2 chips, kodenavn Aquabolt, peake ved 2.4Gbps pr. pin, og være bygget med deres nye TSV design og thermal kontrol teknologi.

Målet fra Samsung er integration i supercomputing, AI, og grafiskkort, og 8GB HMB2 benytter sig af otte 8GB HBM2 dies, som er forbundet til en vertikal stack blandt andet ved at udstyre det med over 5,000 TSVs (Through Silicon Via's) pr. die enhed.



Samsung forklarer deres 8GB HBM2, kan håndtere helt op imod en båndbredde på 307.2 GB/s, som er 9,6 gange hurtigere end nuværende 8GB GDDR5 chips.



Det vil sige ved at inddrage fire nye HBM2 moduler, er det muligt at få en båndbredde på vanvittige 1.2TBps, en forbedring på 50 procent sammenlignet mod standard 1.6Gbps HBM2 chips.



Samsung skriver:



In order to hit 2.4Gbps data rate at rather impressive 1.2V, we had to minimize the collateral clock skew by applying some new TSV technologies. We have also increased the number of thermal bumps between HBM2 dies, enabling better thermal control and added an additional protective layer at the bottom, increasing the overall package strength.



Nu mangler vi bare nogle produkter på markedet, hvor integrationen kommer til udfoldelse.

