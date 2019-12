AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-08 10:44:13

[CES 2018] Samsungs The Wall, er et 146 tommers modulært TV

TV-krigen blæser af sted, og hvilket bedre scenarie end CES 2018. Denne gang fremviser Samsung deres nye The Wall koncept – et 146 tommer modulært TV, som du mere eller mindre kan flette sammen efter eget ønske.

TV-krigen blæser af sted, og hvilket bedre scenarie end CES 2018. Denne gang fremviser Samsung deres nye The Wall koncept – et 146 tommer modulært TV, som du mere eller mindre kan flette sammen efter eget ønske.



Samsung skriver:



Samsung Electronics today introduced “The Wall” – the world’s first consumer modular MicroLED 146-inch TV – at its annual First Look CES event. The modular, self-emitting MicroLED 146” TV display was featured alongside Samsung’s latest innovations in display technology, demonstrating how television is evolving to offer consumers an outstanding viewing experience, while acting as a centralized connected smart hub to enhance everyday life.



“At Samsung, we are dedicated to providing consumers with a wide range of cutting-edge screen experiences,” said Jonghee Han, President of Visual Display Business at Samsung Electronics. “As the world’s first consumer modular MicroLED television, ‘The Wall’ represents another breakthrough. It can transform into any size, and delivers incredible brightness, color gamut, color volume and black levels. We’re excited about this next step along our roadmap to the future of screen technology, and the remarkable viewing experience it offers to consumers.”



Du kan læse mere om The Wall TV via producentens website.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.