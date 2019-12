AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 15:07:27

[CES 2018] Sony annoncerer nye soundbars med Dolby Atmos og DTS:X

[CES 2018] Sony har allerede fremvist flere CES nyheder, og deriblandt nye trådløse in-ear hørebøffer og Smart TV m.v.

[CES 2018] Sony har allerede fremvist flere CES nyheder, og deriblandt nye trådløse in-ear hørebøffer og Smart TV m.v.



Nu melder Sony sig klar med et par nye soundbars til Tv’et, som inddrager brugen af Dolby audio.

HT-Z9F og HT-X9000F, kommer iklædt nyeste Dolby Atmos og DTS:X audio teknologi, og eneste forskel mellem de nye soundbars, er HT-Z9F er en 3.1 channel soundbar, mens HT-X9000F er en 2.1 channel soundbar.



Sony skriver:



“Equipped with Sony’s groundbreaking Vertical Surround Engine technology, the front speakers of each model can produce 3-dimensional acoustics all by themselves.” This is thanks to the HT-Z9F’s “Vertical S” button that will help produce that 3D effect sound”.



Prisen på HT-Z9F sættes til $900, og HT-X9000F til $600. Forventet release er foråret 2018.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.