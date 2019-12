AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-27 18:15:43

[VIDEO] Se den nye Samsung Galaxy S8 i aktion

Udgivelsen af den nye Samsung Galaxy S8 er mindre end en uge væk, men der bliver ved at komme leaked billeder og videoer af den længeventet smartphone. Nu er der dukket en video op på YouTube, hvor man kan se en person skrive på den nye Galaxy S8.

Udgivelsen af den nye Samsung Galaxy S8 er mindre end en uge væk, men der bliver ved at komme leaked billeder og videoer af den længeventet smartphone. Nu er der dukket en video op på YouTube, hvor man kan se en person skrive på den nye Galaxy S8.

Samsung har forsøgt, at holde billeder tilbage af deres nye satsnings Samsung Galaxy S8, men internettet har det sidste stykke tid, sværmet rundt med det der meget vel kunne ligne billeder af den snarligt udkomne smartphone. Nu har vi fået mulighed for at se en video, som viser tastaturet på telefonen og nogen der skriver på den.

SamMobile var de første der spottede videon og påpeger, at tastaturet faktisk ikke er den interassante del. Det er de hvide kanter foran. Dette står i kontrast til tidligere billeder, vi har set på telefonen, hvilket kan få os til at spekulere på, om der måske vil være forskellige farvemuligheder for fronten.

Hvad vi ved indtil videre om S8 og dens udgivelse:

Meget er leaked og allerede blevet annonceret, som Samsungs nye digitale assistent Bixby og rygterne om DeX, som efter sigende vil give brugerne mulighed for at udvide en Galaxy S8 til en fuld ’’Galaxy Desktop’’ computer. Vi er alle spændt på næste uge, og glæder os til at se den nye S8.