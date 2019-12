AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-19 12:12:02

Ældre 32-Bit apps vil ikke virke med iOS 11

Ældre 32-Bit apps vil ikke virke med iOS 11, og derfor skal du hente nye versioner af dine apps - også dem du allerede har betalt for i 32 bits versionen.

Du skal nok have i tankerne, når du opdaterer din iPhone og iPad med seneste iOS 11, at ældre 32-bit apps ikke længere virker med det nye iOS. Derfor vil det kræve du opdaterer dine apps med nyeste 64-bit versioner.



Det betyder ligeledes 32-bit apps bliver taget ned fra app store, og dermed vil du ikke længere have mulighed for at installere tidligere indkøbte 32 bits app på iOS 11 systemer.

Apple har forud for release af iOS 11, opdateret hovedparten af 32-bit apps til 64-bit apps for at imødekomme eventuelle issues.

MacRumors