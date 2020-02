AUTHOR : Mads Pedersen

PUBLISHED : 2020-02-05 10:10

11 sjove og nyttige sider på nettet

Internettet er som bekendt en stor rodebutik, men det er ikke kun skidt, man finder, for der findes skam også kanel. Vi vil i dag introducere jer for lidt fra begge verdener. Måske kender du nogle af dem, og måske er de alle sammen nye for dig, men faktum er, at vi i dag har fundet 11 sjove, men også nyttige sider på nettet frem til dig.





Der findes lidt af hvert på internettet, og du har sikkert oplevet, at du fra tid til anden falder over en hjemmeside, som tilbød noget, du ikke vidste, du havde brug for. Du har nok også oplevet, at du har fundet en hjemmeside, som sådan set ikke var andet end tidsfordriv. Tweak.dk har i dag fundet 11 hjemmesider frem, som tilbyder alt lige fra nyttige værktøjer til totalt tidsfordriv.

De nyttige:

Imgur.com

Genial side, der kan lidt af hvert. Du kan blandt andet oprette en bruger og uploade billeder dertil, som du altid har adgang til, og der findes også addons til både Chrome og Firefox.

Downforeveryoneorjustme.com

Tjek siden her, hvis du vil se, om det kun er dig, der oplever, at f.eks. Facebook er nede, eller om den er nede for alle.

MyFonts.com/WhatTheFont

Har du prøvet at finde et billede, hvor der var en rigtig fed skrifttype på, og hvor du gerne vil finde ud af, hvad den hedder? WhatTheFont er svaret på dine bønner. Upload billedet, og WhatTheFont analyserer billedet og finder en skrifttype frem til dig.

Namechk.com

På namechk.com kan du hurtigt finde ud af, om dit brugernavn er optaget på andre sider, hvis du påtænker at genbruge det.

Goo.gl

Kender du ikke det, at du har fundet et link, som du vil dele, men at det er alt for langt til, at du kan huske det? Kopier linket til goo.gl, hvorefter siden genererer et kortere link, der er nemmere at huske eller skrive ned.

Unfurlr.com

Hvis du har fået en kort adresse fra f.eks. goo.gl, og vil du gerne vide, hvor den dirigerer dig hen, kan du kopiere det korte link ind på unfurlr.com, hvorefter den finder ud af det for dig, uden at du behøver at tilgå siden.

Goqr.me

Alle kender vist QR-koder, som er en slags stregkode v.2.0. QR-koder kan bruges til at lagre alt lige fra netværkskoder, internetadresser, telefonkontakter og meget mere, og på goqr.me kan du let og enkelt lave dine egne.

Urbandictionary.com

Du kan ikke slå ”netflix neck” op i Gyldendals Røde Ordbøger, men på Urbandictionary.com kan du slå det op og finde ud af, hvad det betyder. Urbandictionary.com er nemlig en brugerskrevet online slangordbog.

Dafont.com

På Dafont.com kan du hente tusinder og atter tusinder af hjemmelavede skrifttyper, som du kan bruge i privaten. Vær dog opmærksom på, at der på mange af dem er copyright, som betyder, at du ikke må bruge dem i erhvervsøjemed.

Pixlr.com

Pixlr.com er en slags online light udgave af Photoshop, og du kan her, uden at installere software, redigere dine billeder direkte i din browser.

Archive.org/web

På Archive.org/web, eller Internet Wayback Machine kan du se, hvordan Tweak eller en hvilken som helst anden side så ud i sine spæde dage. Det er ren nostalgi!





Kender du andre, så smid dem herunder i kommentarfeltet.