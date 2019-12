AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-03 16:39:08

A Series of Unfortunate Events ankommer med ny sæson på Netflix

Hvis du er stor Netflix-fan og længe har bedt om at se mere til serien A Seres of Unfortunate Events, så lader det nu til at dine bønner er blevet hørt.

Netflix står bag filmatiseringen af Lemony Snickets populære bogserie ved navn A Seres of Unfortunate Events.

Streaming-giganten havde så stor succes med første sæson, at man nu snart er klar med den anden af slagsen.

Den nye sæson, der igen vil have Neil Patrick Harris i rollen som grev Olaf, er sat til at blive udgivet på Netflix d. 30. marts i år.

Neil Patrick Harris er ikke det eneste store navn, der bliver at finde i den nye sæson. Nathan Fillion og Tony Hale er også blevet tildelt roller.

Spændende bliver det at se om der i fremtiden også kommer en tredje sæson. Netflix har indtil nu nægtet at kommentere på det.