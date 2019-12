AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-11 14:28:29

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition: Alt du har brug for at vide

AMD’s årlige ”wonder driver” frigives fra 13 december, og der er nu kommende informationer fra officiel instans på hvad vi kan forvente. Den nye driver fra AMD kommer med en række fokus områder skitseret i nedenstående pressdeck via Videocardz.

Radeon Advisors



Game Advisor – “provides game settings guidance for a personalized & improved experience”

This tool works in conjunction with Radeon Overlay. What it does is rather simple: it suggests how to improve performance and frame rating by adjusting game settings.

Settings Advisor – this is designed for new users who never used Radeon Settings before. It recommends which features should be enabled (VSR, FreeSync etc.) based on measured performance.

Upgrade Advisor – system analyzer for “minimum and recommended game compatibility”



Wattman



Auto-GPU & Memory Overclocking

Auto-GPU undervolting

Temperature-dependent fan curves

Unlocked DPM states for RX Vega

Memory tuning



Display Technologies

FreeSync 2 HDR – improved auto-tone mapping for a more detailed experience

Virtual Super Resolution – support for 21:9 displays



Radeon Overlay

Display Settings – in-game controls: enhanced sync, FreeSync, per-game settings

Wattman – in-game adjustment for: gpu frequency, gpu voltage, gpu temperature, memory timing, memory frequency, load/save profiles

Refined performance metrics – framerate and frametimes – adjust colors, columns, position, size and transparency



AMD Link

QR Code linking

Voice Control – streaming, recording, screenshots, instant replay, min/avg/max fps, gpu temp, gpu clocks, mem clocks, fan speed

Wattman – same settings as in Radeon Overlay

Enhanced Performance Metrics — detailed analytics (basically turning a phone into a benchmarking tool).

ReLive – View, Edit, Stream recordings/screenshots from a mobile device



AMD ReLive

In-Game Replay

Scene Editor

GIF Support

AMD ReLive streaming

Wireless streaming up to 4K60FPS to mobile devices

Free on Android and IOS

70ms (AMD) vs 125ms (competitor) responsiveness

Works with AMD Link (through Game Explorer tab)



AMD ReLive for VR: support for HTC Vive Focus, Oculus GO, Samsung Gear VR, Google Daydream

— features: 3rd party Bluetooth compatibility, up to 1440x1440p

Billede & Kilde

AMD, Videocardz