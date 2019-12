AUTHOR :

2019-02-07

AMD Radeon VII performer som NVIDIA GeForce RTX2080 ifølge leaks

Embargoen på AMD Radeon VII’s reviews ophæves i dag, og vanen tro dukker der leaks op, som indikerer performance på AMD’s nye 7nm flagskib.

Denne gang kommer informationerne fra HD-Technologia, og her viser AMD’s seneste high-end GPU lignende performance i stil med NVIDIA GeForce RTX2080.



På testbænken hos HD-Technologia, finder vi en Intel Core i7-7700K (4.2GHz), ASUS Z270F Gaming bundkort, 16GB Corsair Vengeance LPX (2x8GB) DDR4-3000MHz, 2TB Seagate Barracuda 7200 RPM og en AMD 18.50-RC14-190117/NVIDIA Driver 417.71 WHQL driver installeret på Radeon VII.



Det fremgår af resultaterne, at NVIDIA GeForce RTX2080 vinder de benchmarks, som er udviklet til NVIDIA’s GPU’er og det samme scenarier til AMD Radeon VII. Det generelle billede, viser dog ret tæt løb ifølge HD-Technologia.



Værd at have med i tankerne er manglen på real-time ray tracing på Radeon VII, og her kunne NVIDIA måske have en fremtidig fordel med DLSS. Her er det endnu uvist, om DirectML kunne trækkes som en pendant og udligne en potentiel fordel.



Som det fremgår af testen hos HD-Technologia har både NVIDIA GeForce RTX2080 en pris på MSRP på $699.



Hvorvidt Tweak.dk rammer same benchmarks scenarie, giver vi svaret på senere på dagen.