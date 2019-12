AUTHOR :

AMD Ryzen 3000, nye APUer og nye Radeon GPUer fremvises på CES 2019

Musikken fra jungletrommerne tager til i styrke omkring AMD og deres potentielle lancering af Ryzen 3000 processor serie, nye APUs samt nye Radeon GPU under CES 2019.

Seneste informationer fra flere udenlandske medier omtaler AMD har programsat en Radeon (konsumer) GPU, Ryzen 3000 series samt 7nm præsentation via CES 2019 Keynote, og meget peger i retning af der er tale om andet end bare rygter og gætterier.



Der skulle være tale om en CES keynote med: Ryzen 3000 Series CPUs, Ryzen 3000 Series (APUs?) med Vega grafik samt et konsumer Radeon grafikkort – som kunne formodes at være Radeon Vega II. Rygtebøren omtaler ligeledes Lisa vil præsentere og gå i dybden med AMD’s 7nm progress via samme CES keynote.



Her er hvad udenlandske medier mener at have styr på mht. CES 2019 keynote.



