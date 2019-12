AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-16 15:58:00

AMD Ryzen 5 lanceres d. 11. april

AMD forbereder fire Ryzen 5 SKU’er: 1600X, 1600, 1500X og 1400 til lancering. Priserne vil variere fra 249 USD til 169 USD. 1600 serien vil indeholde 6 cores og 12 threads, mens 1500X og 1400 vil have 4 core og 8 thread CPU’er.

AMD Ryzen vil blive sat til salg d. 11 april

Alle Ryzen 6 processorer er ikke låst, hvilket betyder at du kan overclocke dem, hvis dit bundkort understøtter det. Hver Ryzen CPU features XFR (extended frequency range) teknologi, som tilføjer nogle MHz til ’official stated boost clock.’’ Disse ’rangers’ er højrere for X-branded CPU’er.



AMD har afsløret, at Ryzen 5 er fokuseret på 1080p gaming:

We’re thrilled to let you know we have an incredibly strong roadmap and our upcoming AMD Ryzen™ 5 processor will be focused on 1080p game play. The best is yet to come!

AMDs Ryzen 5 CPU’er vil være tilgængelige fra d. 11 arpil.