AMD deler Tweaks Threadripper Timelapse build globalt

Vi har altid haft det sjovt med vores unikke tweak computer builds, og seneste skud i bøssen på denne front, er vores Unikitty build, hvor vi giver en computer et mere feminint touch.

Vores indgangsvinkel er altid med fokus på kvalitet og nørderier på højt plan, som oftest kun er forbeholdt læsere og følger på Tweak.dk og vores social medie platforme, som får glæde af vores passion. I dag, helt uden vores viden, har AMD på deres globale Twitter konto, valgt at dele og henvise til vores Threadripper Build Timelapse.

Vi er meget stolte af anerkendelsen fra en af de store aktører i markedet, og det er fantastisk at et dansk tech medie får global anerkendelse, særligt med tanke på, at AMD henviser fra en engelsk twitter til vores danske twitter konto – også selvom den udenlandske trafik vil mødes af sprogbarrieren i Danmark.

Heldigvis taler videoen helt for sig selv som et PC kunstværk.

Se vores komplette gennemgang herunder og i tekstformat HER

Et tak for opmærksomheden og tak for anerkendelsen, skal der lyde fra Tweak redaktionen.

Vil du se flere af vores computerbuilds, så besøg vores YouTube kanal HER