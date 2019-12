AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-11 12:08:19

AMD gør klar til deres Computex 2018 pressekonference

Computex 2018 står for døren, og vi glæder os til at deltage på dette kæmpe nørd event i Taipei. Vi har allerede booket en række møder med vores samarbejdspartnere, og der i blandt også AMD.

Et af fokuspunkterne fra AMD på Computex 2018, bliver uden tvivl deres 2nd generation Ryzen Pro series sammen med Ryzen Mobile Pro lineup. Invitationen fra AMD, afslører ikke ret meget ud over de har proklameret deres AMD Præsident og CEO, Dr. Lisa Su, sammen med et par andre executives. Vil står for præsentationen af deres Computex event 2018.



Foruden den åbenlyse annoncering af 2nd generation Ryzen Pro desktop og Ryzen Mobile Pro CPU, så mangler der noget, og det kunne meget vel være præsentationen af deres 2nd generation Ryzen Threadripper processorer, som bliver deres nye CPU flagskibe.



Vi håber også på flere informationer om deres kommende 7nm Radeon Vega Instinct AI kort.

Please join us at the AMD COMPUTEX 2018 press conference on June 6th starting at 10 a.m. at The Westin Taipei. We look forward to sharing updates on AMD products and technologies, presented by AMD President and CEO Dr. Lisa Su, alongside other senior AMD executives and our partners.

Already in 2018, AMD delivered multiple new leadership products including 2nd generation AMD Ryzen desktop processors, generating significant customer and market enthusiasm. Ryzen and Radeon are again the brands to watch at COMPUTEX 2018, and we look forward to sharing new details with you at our press conference, showcasing AMD high performance leadership and innovation.

Please click here to register for the event and you will receive a confirmation e-mail once the registration form has been processed.

We look forward to seeing you at the AMD COMPUTEX 2018 Press Conference!



Tweak.dk dækker fra vores besøg på Computex 2018 sammen med et hav af nyheder under hele messen.