AMD lukker sikkerhedshullet mod Spectre variant 2 med ny patch

AMD har frigivet patches til Meltdown og Spectre sikkerhedshulerne sammen med Microsofts seneste Windows 10 opdateringer.

Opdateringerne kommer i samme omgang som anbefalet sikkerhedsopdatering til Google Project Zero (GPZ) Variant 2 (Spectre) til Microsoft Windows brugerne. For at lukke helt af i denne omgang, kræves det en kombination af processor mikrokode fra ORM og bundkortspartnerne sammen med en up-to-date version af Windows. Er du Linux bruger, anbefaler AMD sikkerhedsopdateringen til GPZ Variant 2, som blev frigivet tidligere på året.



Den nye patch indeholder kode, som dæmmer op Spectre variant 2 via Windows Update, som vi også blev præsenteret for med Spectre variant 1 opdateringen.



”AMD customers will be able to install the microcode by downloading BIOS updates provided by PC and server manufacturers and motherboard providers. It doesn’t say which processors received patches, but presumably AMD’s newer Ryzen processors were first to get them. Some of the fixes will need a new BIOS, and so far no Ryzen X370 motherboards have April BIOS updates”

