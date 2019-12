AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-15 11:30:40

AMD melder deres ankomst til E3 2019

AMD har netop udmeldt at de ankommer til E3 2019 med et gaming-fokuseret event, under titlen ”Next Horizon Gaming”.

De sidste par år har AMD holdt en pause fra E3 (Electronic Entertainment Expo), men nu ser det ud til at de vender stærkt tilbage.



Indtil videre er der stadig sparsomt med oplysninger, omkring hvad AMD egentlig vil fremvise under eventet.



AMD har dog udtalt at de vil fremvise den næste generation af gaming produkter.



Her skriver AMD på Twitter – “@AMD is headed to #E3 for a special #NextHorizonGaming event! If you’re in LA, join us at @TheNovoDTLA, or watch our livestream to learn about AMD’s next-generation products that will power new PC, console and cloud gaming experiences for years to come. http://amd.com/e3”

Tidligere har AMD benyttet sig af E3 messen, for at præsentere deres grafikkort, hvilket vi så tilbage i 2015 og 2016 med deres R9 Fury X og RX 470/460.

Alt dette ser meget vel ud til at AMD planlægger at fremvise deres næste-generations Navi GPU-arkitektur. Det bliver muligvis kun en ”soft launch”, som tidligere set, da en Q3 2019 launch først er forventet.

Keynoten sparkes igang d. 10 juni, hvor alle har mulighed for at se med, igennem en livestream på AMD’s Youtube kanal.

AMD har tidligere i denne uge bekræftet deres ankomst til Computex, d. 27 maj.

Her er det ligeledes forventet, at vi ser AMD præsentere deres nye Ryzen 3000 (Zen 2) lineup af processorer.

