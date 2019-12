AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-21 10:07:52

AMD vil have Radeon Vega og Ryzen på 12nm LP process fra 2018

Det peger i retning af AMD springer over 14nm+, og i stedet jagter hoppet til 12nm. Informationerne kom frem under Global Foundaries Technology Conference

Tom’s Hardware melder sig på banen med informationer omkring nye tiltag fra AMD’s side. Tom’s Hardware deltog på Global Foundaries Technology Conference, og her blev der blandt andet diskuteret fremtid for Ryzen og Vega produkter af Mark Papermaster, AMD’s CTO.



I et efterfølgende interview mellem Tom’s Hardware og Mark Papermaster forlyder det, at AMD planlægger skift til 12nm LP fabriksteknologi på både Ryzen og Vega allerede fra 2018.



Det betyder så tilgengæld, at de tidligere slides AMD har sendt ud til pøblen, ikke holder stik. Her blev det blandt andet fremvist, at AMD ville satse på 14nm+ i første omgang. I stedet har de valgt at skifte kurs til 12nm til manges undren.



Det åbner op for Zen+ meget vel bliver arkitekturen bag Ryzen 2000 series, som ventes lanceret i Q2 2018.



Når det kommer til nyeste Vega fra AMD, så har AMD aldrig beskæftiget Vega 20, som også blev sat i forbindelse med 14nm+.



Under Global Foundaries Technology Conference gennemgik de også planerne for AMD’s leap til 7nm og 7nm+ inden 2020, og 2018 og den sædvanlige refresh af nuværende produkter i 2019, som AMD siger bringer meget nyt til overfladen.



Vi holder vejret i spænding?