AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-03 08:10:29

AMD vil vippe Intel af den bærbar trone med Ryzen Mobile

AMD vil vippe Intel af den bærbar tronen med Ryzen Mobile, et segment, som Intel har styret med hård hånd de sidste mange år. Men er det muligt?

Fokus har uden tvivl været på AMD ThreadRipper den seneste tid i følgeskab med AMD Vega til desktops, men hvad med deres mobile fætre?



Rent faktisk har AMD også mobile versioner klar til bærbare og andet mobilt harpen gut, og her håber man AMD formår at puste deres halv fesne ry af sig. Intel har længe siddet på tronen, når det kommer til processorer til laptops, men AMD er ret klar i spyttet, når det kommer til deres nye mobile versioner af Ryzen – de vil skubbe Intel af pinden. AMD har altid henvendt sig til et entry level segment af den simple grund, at de har erkendt de ikke har et match til Intels Core processorer, men den skal ifølge Lisa Su vendes 180 grader til fokus på det langt mere eftertragtende gamer marked.



Udtalelserne kommer naturligvis fra den famøse Lisa Su, CEO hos AMD, og AMD skulle snart være klar til at sætte dato på et officiel release.

Vi mangler dog stadig noget at kunne forholde os tils om kunder omkring performance, batteritider og ikke mindst, når det handler om AMD om mobile CPU’er, varmen, som er fjende nummer 1 i laptops.



Modsat gør Intel klar til deres 8th generation processorer til bærbare, hvilket nok ikke gør vejen for den mobile version af Ryzen mindre besværlig, når det kommer til at vinde markedsandele – slet ikke, når vi taler om processorer til laptops. Her har desktop versionen fra AMD haft det nemmere – taget i betragtning, at desktop området også er langt større og mere attraktivt at sidde på toppen i. Men tag ikke fejl – begge producenter ved godt det mobile område også gemmer et crème de la crème segment, som kan være yderst lukrativt.



Føromtalte Lisa Su, har flere gange omtalt en potentielt kommende Ryzen 7 til laptops, og så kommer det åbenlyse spørgsmål: Releaser AMD også en variant af ThreadRipper til bærbare?

Det ville være oplagt at afvise grundet den fysiske størrelse på ThreadRipper samt TDP og vægt, hvor sidstnævnte bestemt er en vigtig faktor på laptops, men man skal aldrig sige aldrig.



Vi vil med spænding følge med fra sidelinjen, og vi kan vist rolig sige 2017 bliver året, hvor AMD får comeback.