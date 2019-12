AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-28 17:17:00

Acer overrasker med multifunktionelt VR-kamera

Det er ikke ofte, at Apple må se sig slået af konkurrenterne. Nu må de dog erkende et nederlag til Acer, der har været hurtigt ude med et nyt multifunktionelt VR-kamera.

Acer er en virksomhed, som de fleste naturligt nok forbinder med computere og computerskærme. Faktum er dog, at Acer også har andre projekter kørende. Et af dem er Acer Holo 360, som nu er blevet afsløret.

Der er tale om et unikt VR-kamera, der er drevet af Android. Dette betyder, at kameraet også kan benyttes som telefon.

De mere tekniske detaljer er der ikke mange af. Acer Holo 360 er grundlæggende et 360 grader-kamera.

Vi har førhen set eksempler på andre virksomheder, som har forsøgt sig med at designe et 360 grader-kamera som tilbehør til smartphones. I dette tilfælde har Acer dog formået at smelte de to ting sammen til en samlet enhed.

Det er på alle måder et ganske særligt produkt. Apple har angiveligt haft planer om at lave den kommende iPhone 8 på samme måde. Hvis det er tilfældet, så har Acer slået dem på målstregen.