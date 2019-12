AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-28 10:45:00

Activision og Bungie bekræfter Destiny 2

Activision og Bungie bekræftede mandag Destiny 2, den officielle efterfølger til det, der var et af de mest populære spil i 2014.

Blot få dage efter de leaked promationsbilleder ramte nettet, blev det bekræftet via Destinys Twitter-konto. Et enkelt billede blev postet, og dette billede ligner unægtelig de førnævnte leaked promo-plakater, som antydet at spillet vil udkomme d. 8 september.

Activision CEO Eric Hirshberg udtalte tidligere i år, at udviklingen gik godt og spillet var på vej til at blive lanceret.

En udgivelsesdato var ikke nævnt på Twitter.

Destiny ankom i september 2014 til en varm modtagelse fra gamere med et salg på hele $ 500 millioner hos forhandlerne på lanceringens dagen. Den imponerende debut var nok til at krone spillet det største nye videospil franchise-lancering i historien.

Ingen detaljer blev nævnt, selv med E3 2017 mindre end tre måneder væk. Det forventes dog, at vi vi får en fuld afsløring/trailer til showet.

Det er stort set givet, at vi vil se Destiny 2 til PlayStation 4 og Xbox One. Der er også rygter om en PC-udgivelse, men intet er blevet bekræftet.