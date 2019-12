AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-08 22:54:42

Amazon Prime Video tilgængelig via Apple TV

Amazon Prime Video er ude nu. Den nye tjeneste kan findes som app på Apple TV.

Amazon Prime Video er endelig blevet gjort tilgængelig. Du er dog nødsaget til at få dig et abonnement, hvis du vil have glæde af den nye tjeneste.

Du får kan i over 100 lande få fingrene i Amazons nye tjeneste via Apple TV 4K og tidligere udgaver af Apple TV.

Amazon Prime Video vil også kunne hentes via Apple TV’s TV-app, der har gjort det muligt at samle flere forskellige streaming services et enkelt sted.

Hvis du er en af dem, der overvejer, hvorvidt det vil være en god ide eller ej at anskaffe sig Amazons nye tjeneste, så frygt ej.

Eddy Cue, der har rollen som Apples senior vice president of Internet Software and Services, kalder Amazon Prime Video for en af de mest spændende og længe ventede apps til Apple TV.