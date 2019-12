AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-09 19:48:06

Amazon klar med nye Alexa-features

Alexa-appen er gået hen og blevet meget populær. Hvis du er en af dem der bruger Alexa, kan du nu se frem til nogle nye features.

Amazon har i dag lanceret nogle helt nye Alexa-features. De nye features vil være tilgængelige til alle Echo-produkter, heriblandt den netop afslørede Amazon Echo Show.



De nye features omhandler skrivebeskeder og stemmeopkald. Især stemmeopkalds-featuren kommer til at være nem at bruge. Du skal blot bede Alexa om at ringe til en af dine eksisterende Alexa-kontakter, hvorefter deres enhed vil begynde at ringe.



Stemmebeskeder er en anden Alexa-feature, som Amazon har annonceret i dag. Den lader Alexa-brugerne levere stemmebeskeder til deres kontakter. På en måde fungerer det dermed som en slags voicemail.



De omtalte Alexa-features udkommer ikke kun til Echo-produkterne. De bliver også tilgængelige til iOS og Android.



De nye features forventes at finde vej til Alexa engang i næste måned. Det handler nu blot om at vente tålmodigt.