AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-07 21:09:42

Amazon på vej med Conan the Barbarian som tv-serie

Conan the Barbarian var en stor succes som film tilbage i 1982. Det skal blive spændende at se, om den velkendte karakter også kan gøre sig i en tv-serie.

Conan the Barbarian var en stor succes som film tilbage i 1982. Det skal blive spændende at se, om den velkendte karakter også kan gøre sig i en tv-serie.

Amazon har investeret mange penge i sine seneste produktioner. Det vil man også gøre med sit nyeste påfund.

Rapporter melder, at Amazon har påbegyndt udviklingen af en ny tv-serie med Conan the Barbarian som hovedkarakteren.

Det vides endnu ikke, hvornår den nye serie forventes at få premiere. Det står dog allerede nu klart, at den vil blive baseret på bøgerne fra Robert E. Howard.

Conan the Barbarian blev for alvor en kendt tv-figur via den berømte film fra 1982. Det var dengang Arnold Schwarzenegger, der indtog rollen som Conan.

Den nye serie vil se Conan vandre fra civilisation til civilisation i en verden, der ser ham som en brutal vildmand.