AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-21 12:22:09

Amazon udstyrer alle Android-smartphones med Alexa

Hvis du er den stolte ejer af en Android-smartphone, så kan du nu godt begynde at juble. Amazons Alexa-funktion kan nu blive din.

Amazons tale-funktion, Alexa, har stort set kun været tilgængelig til virksomhedens egen hardware. Det er der dog nu blevet ændret på.



Amazon valgte for et par måneder siden at gøre Alexa tilgængelig for alle iOS-brugere. Dengang udtalte Amazon desuden, at også alle Android-brugere kunne se frem til en fremtid med glæde af Alexa.



Nu har Amazon så valgt at gøre alvor af deres ord. Virksomheden har nemlig gjort en Alexa-app tilgængelig til alle Android-smartphones.



Alle Android-brugere vil fremover have mulighed for at gøre brug af alle de velkendte Alexa-funktioner. Det vil være muligt at spørge Alexa om ting som vejret, nyheder, musik og meget mere.



Amazon har endnu ikke givet en officiel udmelding angående det ovenstående tiltag. Det forventes dog at ske snart.