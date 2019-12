AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-01 23:31:27

Amazon vil forvandle Alexa til en sofistikeret tolk

Alexa kan være på vej til at gå en helt ny fremtid i møde. Det er i hvert fald de helt store forhåbinger i Amazon.

Alexa kan være på vej til at gå en helt ny fremtid i møde. Det er i hvert fald de helt store forhåbninger i Amazon.

Alexa, Amazons digitale assistent, er allerede i stand til at oversætte ord og sætninger, men Amazon vil mere end det.

En ny rapport fra Yahoo Finans mener at vide, at Amazon i øjeblikket befinder sig i en situation, hvor man på det kraftigste overvejer at forvandle Alexa til en sofistikeret tolk.

Hvis en person fra for eksempel USA ankommer til et bryllup i Japan uden at kunne tale et ord japansk, så skal Alexa - via en digital enhed - hjælpe vedkommende med at føre en samtale med de andre gæster.

Ovenstående vil angiveligt kunne lade sig gøre ved at implementere en forståelse for fremmede kulturer og sprog i Alexa.

Amazon har endnu ikke kommenteret på rapporten fra Yahoo Finans. Det er derfor ikke til at vide, hvor langt man er i processen med at få forvandlet Alexa til en sofistikeret tolk.