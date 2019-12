AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-10 19:10:49

Amazon vil spendere stort på The Lord of the Rings-serie

Der skulle være fine chancer for at lave en succesfuld tv-serie. Amazon har i hvert fald ikke tænkt sig at spare på produktionen.

Amazon er som bekendt i færd med at planlægge en lancering af en helt ny tv-serie, som vil blive baseret på The Lord of the Rings.

Nu tyder noget på, at tv-serien kommer til at blive et ganske omfattende projekt. The Hollywood Reporter melder således, at Amazon er klar til at bruge mere end 1 milliard dollars på tv-serien.

Der vil dermed langt fra være tale om nogen billig tv-serie. Amazon har allerede brugt 250 millioner dollars på at sikre sig rettighederne til tv-serien.

Amazon har i første omgang låst sig fast på at lave minimum fem sæsoner. Hver sæson forventes at koste 200 millioner dollars, hvorfor Amazon kommer til at lande på et samlet beløb på 1 milliard dollars eller mere.

Det vides endnu ikke, hvor mange episoder hver enkelt sæson kommer til at indeholde.