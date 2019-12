AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-06 23:53:24

Amerikansk virksomhed vil genproducere kassettebåndet

Det gode gamle kassettebånd kan være på vej til at gøre et comeback. Det ser dog i første omgang ud til at blive på det amerikanske marked.

Kassettebåndsbranchen har længe virket død og borte. Nu er en virksomhed fra USA dog klar til at genoplive den.

Virksomheden går under navnet National Audio. Deres mission er at få en masseproduktion op på benene.

En rapport fra The Wall Street Journal mener således at vide, at National Audio har et mål om, at man fra og med januar 2018 vil være i stand til at producere intet mindre end 6,4 km bånd pr. minut.

Den kommende kassettebåndsproduktion fra National Audio bliver USA’s første i årtier.

Spændende bliver det at se, hvor stor succes National Audio får med sit foretagende. Efterspørgslen på kassettebånd har dog over det seneste stykke tid gennemgået en markant stigning, så der skulle være noget at komme efter.