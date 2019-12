AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-12-14 13:53:00

Anden Søndag i Advent 2017 - TWEAK.DK JULE GIVEAWAY

Vi er kommet til anden omgang af vores julekonkurrence

Første omgang af vores julekonkurrence er vel overstået og vinderne var:

1. Præmien:

Thorben Hein Petersson

2. Præmien:

Mathias Erland

Tillykke til jer begge to! Husk at holde øje med jeres mail når vi kontakter jer.

Vi stopper naturligvis ikke her, og sparker i dag gang i anden omgang.

For at deltage skal I springe forbi vores Gleam.io konkurrence og deltage der. Jo flere af mulighederne for at deltage I bruger, jo bedre er jeres chancer for at vinde.



2. Søndag i Advent 2017 - Tweak.dk



I præmiepuljen finder vi denne gang de tre følgende præmier:

1. Præmien

Netgear Nighthawk X10 802.11ad Wi-Fi Router

Læs mere om Nighthawk X10

Se vores anmeldelse af Nighthawk X10

2. Præmien

Razer Man O' War 7.1 Gaming Headset

Læs mere om Razer Man O' War 7.1

Læs vores anmeldelse af Razer Man O' War 7.1

3. Præmien

Cooler Master MK750 RGB Tastatur

Læs mere om Cooler Master MK750.

Konkurrencen løber frem til lørdag d. 16. december kl. 12.00 (middag) og vinderne vil blive offentliggjort næste søndag, hvor vi så igen sparker gang i endnu en omgang frem imod jul.

Vinderen får herefter 14 dage til at vende tilbage, hvorefter præmien bortfalder, og der trækkes en ny vinder.

Det kan godt betale sig at følge med da præmierne vokser og der vil være flere i puljen.

Disclaimer: Tweak.dk crew og dennes husstand må ikke deltage i konkurrencen.

Held og lykke til alle deltagere!

Tak til Netgear, Razer og Cooler Master for at være med til at gøre det hele muligt.