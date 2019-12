Andre kan læse med hvis du bruger disse mailprogrammer

AUTHOR :

Ingen af os ønsker uvedkommende læser med, når vi sender mails, og derfor skal man sørge for at kryptere dem. Et ganske velkendt råd, som vi har kendt til i mange år.

To universiteter i Münster og Bochum samt belgiske Leuven, har spottet huller krypteringen af mails i velkendte klienter som Apple Mail og Microsoft Outlook. Netop disse programmer benytter sig af PGP og S/MIME kryptering af e-mails, og nu ser til efter alt at dømme ud til, at sikkerheden ikke er helt så effektiv.



”Der er for tiden ingen pålidelig måde at løse denne sårbarhed på”, forklarer Sebastian Schinzel, leder af forskergruppen hos Fachhochschule Münster.



Der er påvist to sikkerhedshullet, som giver hackere adgang til at tvinge mail-programmerne til at videresende mails til tredjeparts personer.



Føromtalte Sebastian Schinzel opfordrer alle, der benytter sig af Apple Mail og Microsoft Outlook, til at slå krypteringen af mails fra, hvis kommunikationen foregår via PGP eller S/MIME.

