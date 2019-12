AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-05 11:53:07

Android 8.0 Oreo lanceret til Samsung Galaxy Note 8

Godt nyt til mange Samsung ejere, Android 8.0 Oreo er lanceret til Samsung Galaxy Note 8. Alt tyder på Samsung har sat lanceringen af Android 8.0 Oreo til deres Samsung Galaxy Note 8

Godt nyt til mange Samsung ejere, Android 8.0 Oreo er lanceret til Samsung Galaxy Note 8.

Alt tyder på Samsung har sat lanceringen af Android 8.0 Oreo til deres Samsung Galaxy Note 8 smartphone i gang. En bruger på reddit, har fremvist billeder af hans Galaxy Note 8 smartphone, hvor billeder afslører en Android 8.0 Oreo opdatering er installeret.

Sammen med Android Oreo kommer en hav af nye features til Galaxy Note 8, og nedenstående liste giver et overblik over de kommende features:

Update to the keyboard

Picture in picture support (so far I have noticed it in YouTube and google maps)

App specific long press menus from launcher (can no longer put apps to sleep from that menu or open app settings)

Secure folder can be set to stay unlocked until the screen goes to sleep

Autofill API support (with bio-metrics) for all apps, and browser

Colored media notifications

Notification categories

Customization options for notification badges

Keyboard uses gify for gif search support (doesn’t work in gboard with stock messaging still)

More edge lighting options

Ability to ONLY view Samsung cloud items

Ability to backup Samsung secure folder in Samsung cloud

Bluetooth, high-quality audio codecs

Manage passwords of Samsung and third party apps with Samsung pass

Du kan læse resten af nyheden HER