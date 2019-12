AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-03 10:12:26

Android Nougat nu installeret på 7, 1 procent af alle Andriod enheder

Google har løftet sløret for deres nyeste distributions tal for Android OS. Deres seneste Android Nougat, er nu allerede installeret på 7,7 % af alle Android enheder, og her stopper succesen ikke for Google og deres Android OS.



Næste OS udrulning i rækken omhandler Android Marshmallow, som er downloaded og installeret på hele 31,2 %. Android Lollipop kravler en smule forbi med 32 %.



Deres Android KitKat varetager 18, 8 % på Android smartphones og tablets, og som rosinen i pølse enden finder vi Android Jelly Bean med 9, 11 sammen med Android Ice Cream Sandwich med 0, 8 %.

Credit: Google