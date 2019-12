AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-28 13:02:48

Android Nougat opdatering klar til Asus ZenFone 3 Zoom

Android Nougat opdatering klar til Asus ZenFone 3 Zoom, som denne gang bærer det signende navn Android Nougat version 7.1.1

Asus har frigivet en ny Android Nougat software update til deres Asus ZenFone 3 Zoom, og i kølvandet kommer vanen tro en række bugfixes og nye features.



Asus ZenFone 3 Zoom Android Nougat version 7.1.1 bringer følgende med sig:



- Android N

- RAW file capture support

- Portrait Mode as one of the camera modes, uses both cameras to sense depth and blur the background

- Google Now and Google Assistant built-in to ZenUI launcher

- No more Mobile Manager, Auto-Start Manager, and Splendid notifications

- Removed all third party apps for the leanest ZenUI ever

- The top row of Quick Settings icons was previously locked to pre-selected options. Users can now put any quick setting



Android Nougat version 7.1.1 kan hentes via Settings > About > System Update.

