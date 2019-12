AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-29 11:24:02

Anker Nebula Capsule projektor og lydsystem lanceret (video)

Anchor gør deres nye Android projektor og højtalersystem tilgængelig i form af Nebula Capsule, som praktisktalt ikke er større end en dåsecola rent fysisk.

Videoen løfter sløret for et system, som styres via et Android 7.0 operativsystem, og et produkt værende i stand til at gengive i et format op til 100”



Nebula Capsule er udstyret med et lydsystem, som kan udsende lydbilledet i 360 grader. Nebula Capsule er udstyret med et genopladeligt batteri, som kan forsyne enheden med strøm i optil 2,5 time på en enkelt opladning.

You spend an average 3-5 hours per day on mobile devices. You love to take your entertainment around with you, but you’re not getting the full experience. Sure, your phone has 326 pixels per screen inch, and access to your extensive media library, but it puts limits on how you enjoy your movies and shows. Why can’t you have it all; big picture, strong sound, and more?

Imagine if you could get a huge screen, booming sound, and all your mobile content from a device that fits in your pocket. Nebula Capsule is the big screen in your pocket. But it’s not just big, it’s impressively bright and vivid. Using the most advanced DLP® (Digital Light Processing) technology, IntelliBright™ algorithms adjust brightness and contrast to project a more radiant picture. Turn on the lights without losing the picture.



Anchor har på samme tid valgt at starte en crowdfunding kampagne via Indiegogo, som på nuværende tidspunkt har indsamlet $240,000.



Se den meget uddybende video, som gennemgår produktet og features. Prisen skulle ramme $199, og kan forhandles via deres website.