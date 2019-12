AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-25

Apple Pay er kommet til Danmark

Mobile Pay har udviklet sig til at være en kæmpe succes. De samme forhåbninger eksisterer omkring Apple Pay.

Hvis du er vild med ideen om at overføre penge via din smartphone, så er der nu godt nyt at hente.

Det nye betalingssystem fra Apple ved navn Apple Pay er nemlig kommet til fire nye lande, heriblandt Danmark.

Sverige, Finland og De Forenede Arabiske Emirater er de andre tre lande, der også får gavn af Apple Pay.

Betalingssystemet bliver i alle fire lande forbundet med forskellige lokale banker. I Danmark kommer Apple Pay til at samarbejde med Nordea Jyske Bank.

Det forventes, at der i fremtiden vil komme endnu flere banker ind over Apple Pay. Det forventes ligeledes, at flere lande vil begynde at tage betalingssystemet til sig.