AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-13 23:06:59

Apple TV 4K er blevet lanceret

Det er noget som længe har været meldt undervejs. I dag blev sløret så endelig løftet for Apple TV 4K.

Det er noget som længe har været meldt undervejs. I dag blev sløret så endelig løftet for Apple TV 4K.

Apple har i dag gjort mange af deres fans glade. Den amerikanske virksomhedsgigant har nemlig lanceret den såkaldte Apple TV-boks med 4K. Lanceringen fandt sted i Steve Jobs Theater i Cupertino.

Nu da Apple TV har fået 4K-support, så vil Apple starte med at tilbyde deres kunder 4K HDR-film på iTunes.

Apple har tilmed bekræftet, at populære streaming-sites som Netflix og Amazon Prime Video for fremtiden vil tilbyde kunder med Apple TV 4K streaming-indhold med 4K.

Apples nye TV-boks bliver drevet af den såkaldte A10X Fusion chip. Det er den samme chip, som bruges i iPad Pro-modellerne.

Prisen på Apple TV 4K starter på 179 dollars for en 32GB-model og 199 dollars for en 64GB-model. Du kan allerede fra og med den 15. september begynde at forudbestille.