AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-12 20:08:42

Apple TV 4K lanceret under Apple Keynote 2017

Ganske som jungletrommerne forudsagde, har Apple lanceret en ny Apple TV 4K model under deres Keynote 2017, som afholdes lige nu i Steve Jobs Theatre.

Ganske som jungletrommerne forudsagde, har Apple lanceret en ny Apple TV 4K model under deres Keynote 2017, som afholdes lige nu i Steve Jobs Theatre.



Apple TV 4K understøtter HDR 10 og 4K Ultra HD streaming, og bringer et helt ny interface med sig. Under motorhjelmen finder vi en Apple A10x processor, som skulle tilbyde dobbelt op I performance sammenlignet med nuværende model.



I kølvandet har Apple åbnet et samarbejde med flere Hollywood studier, som dermed skulle sikre de nyeste film på markedet også kommer på deres Apple TV platform. Det forlyder også Apple ikke tager ekstra takst for at opgraderer fra HD kontent til 4K HDR.



We will also adding live sports and a wealth of new services to Apple TV as well as new games that can be controlled using the Siri remote.



Apple TV 4K kan forudbestilles fra 15 september, og forventes i butikkerne 22 september til en pris fra $179.