AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-12 20:21:00

Apple Watch 4 annonceret

Under aftenens Apple event, har producenten løftet sløret for deres nye Apple Watch 4 og en prissætning fra $399. Presse eventet blev afholdt på Steve Jobs Theater, og en af de nye tiltag på Watch 4, er et nyt display, som ifølge Apple, kan tilbyde 30 procent mere skærmplads end sidste model – uden nævneværdig forøgelse af dimensionerne.

Under dagens Apple event, har producenten løftet sløret for deres nye Apple Watch 4 og en prissætning fra $399. Presse eventet blev afholdt på Steve Jobs Theater, og en af de nye tiltag på Watch 4, er et nyt display, som ifølge Apple, kan tilbyde 30 procent mere skærmplads end sidste model – uden nævneværdig forøgelse af dimensionerne.



Apple Watch 4 er tilmed tyndere end sidste generation Apple Watch, og denne gang inddrager producenten en konstruktion bestående af keramik og safir.



Kronen, eller det lille drejehjul på siden af uret, har også fået en lille opgradering i form af haptisk feedback, så det bliver mere behageligt at scrolle gennem apps eller andre ting.



"The new Digital Crown has been reengineered and now includes haptic feedback for users providing feedback from the calendar and pod cast apps etc."



De interne højtalere har også stået for skud på Watch 4, og her lover Apple 30 procent forøgelse i lydstyrken, og så har de denne gang valgt at placere mikrofonen på modsat side, som dermed betyder afstanden mellem mikrofonen og højtaleren er større. Dette burde resultere i mindre interference for forbedre klarheden under samtaler.



Under overfladen på Apple Watch 4, finder vi 4th Generation S4 chip med en dual-core 64-bit processor samt en ny GPU. Her omtaler Apple mere end en fordobling af performance mod sidste generat Apple Watch.



Det nye Apple Watch Series 4 udstyres ligeledes med nyt og forbedret accelerometer og gyroskop. Et godt eksempel på et brugsscenarie for dette er, at uret nu kan måle et fald. At måle et fald kræver en del præcise data, som disse sensorer nu er i stand til at levere. Når Apple Watch Series 4 måler et fald hos brugeren, vil det udløse en lille besked med mulighed for at trykke på en knap for at tilkalde hjælp hos alarmcentralen. Hvis uret derudover efter et fald ikke måler bevægelse hos brugeren i et minut, så tilkalder det automatisk alarmcentralen med brugerens position.



Apple Watch bliver også i stand opdager abnormiteter i hjertefrekvensen ved hjælp af en ny elektrisk hjertesensor indbygget i bagsiden. Her vil en uregelmæssige pulsvarsling kunne udløses, når den er aktiveret. Med denne sensor vil det altså være muligt at lave et komplet EKG eller elektrokardiogram. Dataene deraf kan så hives ud af uret som PDF fil, og vises til en læge eller lignende.

”We have also launched our Mindfulness app as a watch face offering three variations to choose from and Apple has created interactive watch faces such as water face with bubbles that “splash off the edges.” The new modular Watch face has been redesigned to provide access to more widgets from one screen. Even with all the new features the battery life remains the same providing a full days use on a single charge”

Apple Series 4 Watch bliver tilgængelig i silver, gold og space grey.



Prisen på Watch 4 starter fra $399 med GPS og med LTE starter prisen fra $499. Forudbestilling starter kommende fredag, 14 september 2018 og forventet forsendelse ugen efter, 21 september 2018.