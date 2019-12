AUTHOR :

2018-09-13

Apple Watch 4 specifikationer

Sammen med annonceringen af den nye ekstrem dyre iPhone X serie, har Apple også introduceret et nyt Apple Watch 4 serie. Her starter priserne fra $399 til $499 alt efter om du vil have visse features med.

Nedenstående video giver et indblik i det nye Apple Watch 4 og hvad vi an forvente. Watch 4 fra Apple bygges med en S4 chip, og giver endnu en gang mulighed for du kan benytte muligheden for at foretage opkald, sende SMS, lytte til voicemail direkte fra håndleddet uden at have din iPhone med.



Den nye 4 serie inkluderes i følgende optioner: GPS + Cellular Stainless Steel – Silver, Space Grey samt Gold, Aluminium – Silver, Space Grey og Gold, mens GPS versionen tilbydes i Aluminium, Silver, Space Grey og Gold.



Der kommer også en Apple Watch Nike+, som frigives i silver og space grey aluminium. Her til Apple Watch Hermès tilgængelig i poleret rustfrit stål.

Features på Apple Watch 4 inkluderer:



– GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS

– Barometric altimeter

– Water resistant

– 50 meters

– Electrical heart sensor (ECG app)

– ECG app coming later this year.

– Optical heart sensor

– Improved accelerometer

– up to 32 g-forces

– Improved gyroscope

– Ambient light sensor

– Capacity 16GB

– All ceramic and sapphire crystal back



Display 44mm

– 368 by 448 pixels

– 977 sq mm display area



Display 40mm

– 324 by 394 pixels

– 759 sq mm display area

– LTPO OLED Retina display with Force Touch – 1000 nits brightness



Chip : S4 with 64-bit dual-core processor – Up to 2x faster processor, W3 – Apple wireless chip

Connectivity : LTE and UMTS2, GPS + Cellular models, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz and Bluetooth 5.0



Find yderligere informationer direkte hos Apple HER