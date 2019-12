AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-04 12:51:29

Apple ansætter Google-chef

John Giannandrea skal for fremtiden hjælpe Apple med at vokse sig større og mere magtfuld.

Apple har over den seneste periode hentet en masse nye kræfter til virksomheden. Den seneste tilføjelse kommer fra Google.

Apple har nemlig valgt at ansætte John Giannandrea, der havde en position som Chief of Search and Al hos Google.

Apples CEO Tim Cook har brugt lejligheden til at sende følgende e-mail ud alle ansætte, hvori han forklarer årsagen til ansættelsen af Giannandrea:

- Vores teknologi må og skal smeltes sammen med de værdier, som vi alle holder kære. John deler vores engagement for privatliv. Han har en gennemtænkt tilgang til forsøget på at gøre computere smartere og mere personlige.

Det er endnu ikke blevet specificeret, hvilken stilling Giannandrea har fået hos Apple. Han kommer dog uden tvivl til at arbejde med at forbedre Apples Al-indsats.