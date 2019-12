AUTHOR :

Apple arbejder på en ny 2018 iPad Pro med Face ID og uden Home knappe

Apples iPhone X skipped den sammen med, fingerprint scanner, og introducerede Face ID, og nu lader det til Apple har samme plan med deres kommende 2018 iPad Pro. Vi hentyder naturligvis til Home-knappen.

Det tyder ligeledes på, at IT-giganten designer 2018 iPad Pro modellen med en tyndere ramme, og dermed trækker 2018 iPad Pro tættere på et rammeløst design på iPads.



Der gættes lystigt på indmaden i 2018 iPad Pro, og alt tyder på vi ser integration af deres nye Apple A11 Bionic mobile processor, som også benyttes i iPhone 8, 8 Plus og iPhone 10.



Informationerne om iPad Pro i 2018 klæder kommer fra Bloombergs Mark Gurman, som også hentyder til der skulle komme mindst én iPad Pro, som skulle designes med en 10,5 tommers skærm og føromtalte, Face ID m.v. samt en helt nyudviklet Apple Pencil.



Bloombergs Mark Gurman skriver følgende:



Apple’s iPad Pro has helped the company increase their iPad sales which were previously in decline. Apple recently reported increase revenue on their iPad range of 14% in their latest financial results. A completely new model with new features and design could help Apple increase sales of their iPads again.



Apple kunne meget vel udnytte muligheden for OLED display på iPad Pro 2018 versionen, som vi ser på iPhone X smartphonen, men vi vil sikkert blive præsenteret for en ny Apple tablet med et LCD display.



Intet er officielt udmeldt fra Apple, men et gæt på release kunne være juli eller august 2018, så dermed er et år efter seneste iPad Pro lancering.





