AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-22 00:50:33

Apple arbejder på ny batteri-teknologi

Apple-fansene har noget at se frem til. Der arbejdes lige nu på en ny batteri-teknologi til fremtidens iPhones.

Vi er alle interesseret i at vores smartphones er i besiddelse af den bedst mulige smartphone-kapacitet. Det er Apple nu i færd med at gøre noget ved.

Apple arbejder angiveligt på en ny teknologi, der vil forøge batteri-kapaciteten hos den næste generation af iPhones.

Apple ser som en nødvendighed at have en forøget batteri-kapacitet klar, der kan leve op til de kommende iPhone-features.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår den nye teknologi vil blive tilgængelig. Det forventes dog at ske i enten 2019 eller i 2020.

Apple selv har ikke været ude at kommentere på batteri-rygterne. Det kommer nok heller ikke til at ske, da det ikke er noget, som den amerikanske virksomheds-gigant har for vane.