Apple bekræfter alle deres iPhones, iPads, og Mac enheder påvirkes af Spectre og Meltdown

Apple bekræfter alle deres iPhones, iPads, og Mac enheder påvirkes af Spectre og Meltdown, men lover i samme omgang en løsning inden for få dage.

IT-giganten har allerede sendt OS opdateringer, der beskytter brugerne mod et Meltdown angreb, og en patch til den famøse Spectre er på trapperne.

Alt imens Google, Microsoft, Intel, m.v., var hurtigt ude med pressemeddelse omkring sikkerhedsbristet, fandt vi en tilbageholdende Apple aktør, og årsagen til de valgte at gå stille med dørene, skulle efter sigende skyldes de skulle danne sig et overblik grundet de både har Intel og ARM i sortimentet på deres produktserier.

Apple skriver selv:

“Apple has already released mitigations in iOS 11.2, macOS 10.13.2, and tvOS 11.2 to help defend against Meltdown,” the company wrote, adding that these updates do not slow down the devices. As the Apple Watch doesn’t use Intel chips, it is not affected.

Patch til Spectre, som er den alvorlige del af de spottet sikkerhedsproblemer, får en snarlig løsning mht. Safari på macOS og iOS ifølge Apple, og her til kommer efterfølgende fokus på sikkerheden forbundet med omtalte, når det kommer til kommende versioner af iOS, macOS, tvOS, samt watchOS.

Apple har også kommenteret på, om der på nuværende tidspunkt skulle være Apple brugere, som er påvirket af Spectre og Meltdown. De fraråder i samme omgang brugerne at downloade andre applikationer til deres enheder, end den de selv har i sortimentet på App Store.

En af de mere velkendte aktører i gamet, som er fremme og rette hård kritik mod Intels håndtering, er skaberen af Linux, Linus Torvalds.

"I think somebody inside of Intel needs to really take a long hard look at their CPU's, and actually admit that they have issues instead of writing PR blurbs that say that everything works as designed," he wrote in an email sent to a Linux list. "Or is Intel basically saying 'we are committed to selling you shit forever and ever, and never fixing anything'?"

Vi følger løbende op på udviklingen.