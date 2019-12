AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-11 09:36:34

Apple bruger droner til at forbedre Apple Maps

Apple har endnu ikke kastet håndklædet i ringen, hvad angår ønsket om at gøre Apple Maps til en succes.

Apple har endnu ikke kastet håndklædet i ringen, hvad angår ønsket om at gøre Apple Maps til en succes.

Google Apps er fortsat den mest brugte app, når det kommer til at finde vej, men det ændrer ikke på, at Apple er i gang med at forbedre deres egen app.

Financial Times melder således, at Apple er i færd med at bruge droner til at forbedre Apple Maps. Dronerne skal helt præcist hjælpe med at forbedre appens nøjagtighed.

Apple Maps blev i sin tid lanceret under en masse hype. Der var nemlig store forventninger om, at Apple havde skabt en app, der kunne konkurrere på lige fod med Google Maps. Det har dog endnu ikke været tilfældet.

Brugere har siden lanceringen rapporteret om en masse forskellige problemer med Apple Maps. Det skabte så stor virak, at Apple blev tvunget til at foretage en offentlig undskyldning.

I dag forsøger Apple så at gøre deres bedste for at forbedre Apple Maps. Apple har - udover brugen af droner - også gjort meget for at udvide appens indendørs kortlægning.