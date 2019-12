AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-28 10:09:26

Apple debuterer Night Shift og nyt filsystem

Apple har udgivet to nye versioner af MacOS og iOS i dag, hvilket bringer den sædvanlige runde af rettelser sammen med nogle nye funktioner.

På MacOS side markerer 10.14.4 ankomsten af Night Shift til Apples computer-styresystem, som gradvist justerer farven på din skærm efter solnedgang. Farverne bliver skiftet til en varmere nuance, der er mere behageligt for øjnene og formodes at hjælpe dig med at falde i søvn.

Night Shift konceptet blev først populariseret af en app kaldet F.lux, som i øjeblikket er tilgængelig til iOS og MacOS, før de blev fjernet fra App Store i midten af 2016 for angiveligt uatoriseret brug af iOS SDK og Xvode. Microsoft har også tilføjet det blå lys i Windows 10 Creators Update, og et par Android smartphones har også fået den nye feature.

Night Shift til Mac fungerer på samme måde som Night Shift på iPhone og iPads. Brugerne kan angive tilpassede tider til at skærmens farver skifter. Du kan gøre Night Shift tilgængelig i Notification Center og du kan også bede Siri om at tænde den.

Bortset fra Night Shift, indeholder opdateringen også ’’dictation support’’ til Shanghainese, cricket score integration til Siri. Dette betyder forbedrede PDFKit API'er, og nye iCloud Analytics muligheder.

I mellemtiden, er iOS blevet opdateret til version 10.3, som sandsynligvis er den sidste store opdatering, før iOS 11 lander engang i september. Den nye version markerer et skift fra det 31-årige hierarkiske filsystem (HFS) til iOS enheder, til det nye Apple File System (APFS). Sidstnævnte er designet til bedre at udnytte flash eller SSD lagring, stærkere kryptering, forbedrer læse og skrive hastigheder, og tilføjer understøttelse for funktioner som snapshots, så gendannelse af filer bør blive en hel del lettere i fremtiden.

Mens det opdaterede fil lagersystem er den mest markante ændring i iOS 10.3, bringer opdateringen også nogle ’’user-facing’’ forbedringer som iCloud-storage, nye (hurtigere) app animationer, en ny Podcasts app og en ny ’’ind My AirPods’’ funktion og mere.