AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-21 17:51:26

Apple erstatter iPad Air 2 med billgere 9.7-tommer iPad

Apple har opdateret sit iPad line-up, ved at udgive en ny iPad Air 2 med 9,7-tommer. Der er spekulationer, om tabletten stort set er den samme som Air 2, men med den gamle A8X chip erstattet med 64-bit A9, som vi så for første gang i iPhone 6S og 6S Plus.

Apple har opdateret sit iPad line-up, ved at udgive en ny iPad Air 2 med 9,7-tommer. Der er spekulationer, om tabletten stort set er den samme som Air 2, men med den gamle A8X chip erstattet med 64-bit A9, som vi så for første gang i iPhone 6S og 6S Plus.

Den nye 9,7-tommer iPad har nogle begrænsninger. Til en start, kan du ikke købe den i rosa guld – denne farvevariant er kun tilgængelig for iPad Pro-modeller. Dens ’case’ er også lidt større end iPad Air 2. I stedet, har de valgt at vende tilbage til dimensionerne af den oprindelige iPad Air. Så 7,5 mm tyk i stedet for 6.1 mm, og 496 gram i stedet for 437 gram. Højde og bredde forbliver den samme.

I en pressemeddelelse, udtalte Apples ’exec’ Phil Schiller, at kunderne ville hilse den ny ’’endnu mere prisvenlige’’ 9,7-tommer iPad velkommen.

"Nye kunder og alle der ønsker at opgradere vil elske denne nye iPad. Den passer perfekt til brug i hjemmet, i skolen og på arbejde, med sin smukke Retina-skærm, vores stærke A9 chip, og adgang til mere end 1,3 millioner apps er den designet specielt til det, " udtalte Schiller.

Prisen på den nye iPad er også faldet, sammenlignet med sin forgænger. Med en 32GB Wi-FI model med en start pris på $329 og en 32GB Wi-Fi og Cellular model fra $459.