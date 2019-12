AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-27 19:21:57

Apple får ny tv-serie

Apple drømmer på sigt om at kunne måle sig med nogle af de i øjeblikket mest succesfulde streaming-tjenester.

Apples ambitioner om at konkurrere med streaming-tjenester som Netflix og Hulu er blevet så store, at Apple har valgt at annoncere en ny tv-serie.

Der er endnu ikke blevet sat en titel på den nye serie. New York Times melder dog, at den første sæson vil blive skrevet og instrueret af Damien Chazelle, der også stod bag La La Land.

Apple forbliver indtil videre tavse omkring, hvilke skuespillere, der kommer til at medvirke, samt hvornår serien forventes at få premiere.

Det er ikke første gang, at Apple har formået at lande en større tv-serie. Det gjorde man også forleden, hvor det kom frem, at man overtalt Kristen Wiig til at medvirke i en komedie-serie.

Sidst men ikke mindst menes Apple at befinde sig i en igangværende budkrig, hvad angår rettighederne til J.J. Abrams nye sci-fi-serie.