AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-15 11:53:22

Apple har bekræftet datoerne for WWDC 2018

WWDC 2018 er uden tvivl et event, som er værd at se frem til. Sørg allerede nu for at sætte kryds i din Apple-kalender.

Hvert år løber Apples Worldwide Developers Conference af stablen. Eventet bruges primært til at præsentere nye platforme til iOS og macOS.

Anderledes bliver det ikke i år, hvor WWDC er sat til at starte den 4. juni og slutte fire dage senere. Det har Apple bekræftet.

Det er dog ikke kun annonceringer vedrørende iOS og macOS, som der bliver gjort plads til på WWDC.

Apple har tidligere brugt eventet til at løfte sløret for en række forskellige hardware – heriblandt den såkaldte HomePod-højtalere, der var et af højdepunkterne under WWDC 2017.

Udviklere, der er interesserede i at deltage i WWDC 2018, kan fra den 22. marts og frem til næste dag købe billet.