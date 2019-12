AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 08:58:26

Apple har præsenteret deres nye iOS 13

Apple afslørede deres nye iOS 13 software på deres WWDC 2019 keynote i går, softwaren kommer senere i år, og det vil bringe en bred vifte af nye funktioner til iPhone og iPad med sig.

Nogle af de nye funktioner i den næste store udgivelse af iOS omfatter en ny Log ind med Apple-funktion, som giver dig mulighed for at logge ind på apps ved hjælp af dit Apple-id.



Der er også en ny version af Apple Maps, Plus Advanced Photo, kamera features, den nye Dark Mode og meget mere.



Der kommer også ændringer til CarPlay, Messages, Reminders, Siri, HomePod, nye funktioner til AirPods, Notes, Location Services, Health og en række forbedringer af ydeevnen.



"IOS 13 bringer nye muligheder til de apps, du bruger hver dag, med rige opdateringer til Fotos og Maps og beskyttelse af personlige oplysninger som Log på med Apple, samtidig med at du leverer hurtigere ydeevne," fortæller Craig Federighi, Apples senior vice president for Software Engineering.



“We’re excited for customers to experience what’s coming to iPhone this fall and can’t wait for them to see how great everything looks in Dark Mode.” fortsætter Federighi.



Apple forventes at frigive deres nye iOS 13 software i september sammen med de nye iPhones.



Du kan se flere detaljer om softwaren hos Apple på nedenstående link.