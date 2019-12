AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-05 16:49:22

Apple har store iMac-planer for 2017

Apple-fansene har masser af ting, som de kan se frem til i 2017. Nogle af dem er en række nye iMac-tiltag.

Apple har bekræftet, at man i øjebliket er i færd med at arbejde på udviklingen af en ny iMac. Den forventes at blive senere på året.

Apple har generelt store planer for deres kommende iMacs. Virksomhedens vicepræsident, Jeff Williams, udtalte for nyligt, at iMac i højere grad skal specialiseres med henblik på at passe til professionelle kunder.

Et af de nye iMac-tiltag kommer angiveligt til at blive fjernelsen af touchscreen-displayet.

Det er endnu uvidst, hvornår de nye iMac-tiltag helt præcist kommer til at blive lanceret. Det synes dog nærmest sikkert, at det bliver engang i løbet af 2017.

Det bliver spændende at se det færdige resultat af Apples iMac-planer. Kender vi dog virksomheden ret, kan vi højst sandsynligt regne med at få kvalitet at se.