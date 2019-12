AUTHOR : Lars

Apple opdaterer også deres MacBook lineup med Kaby Lake

Den nye iMac Pro, er ikke alene om at stjæle opmærksomheden hos Apple. Hele deres MacBook serie, har ligeledes fået mindre opdateringer.

Apple har bestemt andet i støbeskeen end iPads og iMacs, og under WorldWide Developer Conference (WWDC 2017), blev der også fremvist helt nye MacBooks og software opdateringer.



Gældende for både MacBook og MacBook Pro, så er begge opdateret med Intels 7th generation Kaby Lake CPU’er. En mindre opdatering fra Skylake, kunne man fristes til at sige, men ikke desto mindre vil denne opdatering bunde udi bedre frekvenser sammen med Apple også har pillet på GPU’erne i samme omgang, og dermed potentielt bedre performance i 10-bit HEVC encode/decoding.



Opdatering er også sket på lagerfronten med en ny generation af PCIe SSD, og så er der føjet 16GB DDR3 mulighed til på deres 15” MacBook Pro, som nu også kan erhverves med AMD Radeon Pro 450 og Radeon Pro 555 GPU’er, som begge er designet på Polaris 11 GPU’er.



Standard versionen af den nye Macbook sættes til $1299, mens den opdatereret Macbook Pro starter på $1299 for 13” versionen med 128GB SSD. 15” udgaven starter på $2399.



Et blik på MacBook Air viser også en opdatering, men her bibeholdes tidligere valg af Intels 5th generation Broadwell CPU. Her findes opdateringen på denne front på Apple skifter den nuværende 1.6GHz Core i5-5250U ud med en 1.8GHz Core i5-5350U. 13” versionen med 1440x900 TN-panel, 8GB RAM og 128GB PCIe SSD lager prissættes stadig til $999.



Den nye Macbook refresh serie forventes i butikkerne i indeværende uge.



